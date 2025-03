Gira con una pistola in tasca, litiga con un uomo e lo scolpisce alla testa con il calcio dell’arma

APRILIA – Girava armato, con una pistola in tasca che non ha esitato a usare per picchiare un uomo. La scena venerdì sera, in una pizzeria, dove un 70 enne di Aprilia, già noto alle forze di polizia è venuto alle mani con un 39enne. Quando i carabinieri hanno risposto alla richiesta arrivata al 112 e sono intervenuti nel locale hanno identificato i due litiganti e attraverso l’acquisizione delle immagini riprese delle telecamere di videosorveglianza, hanno potuto appurare che il più anziano aveva aggredito, colpendolo alla testa con il calcio di una pistola, l’altro. La pistola calibro 9, per fortuna priva di caricatore, era ancora addosso all’uomo ed è stata posta sotto sequestro. Lui denunciato per i reati di percosse aggravate e porto abusivo di armi.