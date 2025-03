Carnevale 2025, a Latina torna la sfilata dei carri: centro blindato e cittadini in festa

LATINA – In scena questo pomeriggio il Carnevale a Latina. La tradizionale sfilata dei carri allegorici, inizialmente programmata per sabato 1° marzo ma rimandata a causa del maltempo, si è svolta tra i sorrisi di grandi e piccini nel centro storico del capoluogo. Dopo cinque anni di assenza la città è tornata a fare festa con i dieci carri allegorici realizzati dall’associazione Amici in Festa e con l’animazione a cura delle “Majorettes Blue Twirling”, delle “Cheerleader Galilei Sani” e di “A.S.D. Magia dance”. Centro blindato dalle 10 di questa mattina con divieto di circolazione e sosta in tutte le aree interessate dalla manifestazione. Con ritrovo ore 14:30 da Piazza del Popolo, la sfilata dei carri ha attraversato Corso della Repubblica per poi proseguire in via Emanuele di Savoia, largo Caduti di Nassirya e piazza della Libertà. I temi dei dieci carri sono Dragon Ball, Lilo & Stitch, Shrek, La casa di Topolino, Scooby Doo, Zig e Sharko, Joker, Oktober Fest, Topolino e Oceania.

Il Carnevale 2025 continua domani, martedì grasso a partire dalle ore 15.00 con il concerto della Cartoon Band “Banana Split” e, per la gioia dei piccoli, il Luna Park in veste carnevalesca presso l’area dell’arena Cambellotti. La manifestazione sarà anche l’occasione per ricordare lo storico inventore del Carnevale di Latina Tino di Marco.

“Dopo un lungo periodo di attesa – afferma la prima cittadina Matilde Celentano – finalmente il nostro amato Carnevale torna a colorare le strade della città con l’attrazione più apprezzata dai piccoli: la tradizionale sfilata dei carri. Una giornata di festa e allegria, con tanti carri e manifestazioni che coinvolgeranno tutta la comunità”.

“Un carnevale di colori e gioia – dichiara Gianluca Di Cocco, assessore al Turismo che ha fortemente voluto il ritorno della manifestazione nel capoluogo – dedicata ai bambini e alle famiglie, con musica ed eventi per i più piccoli. Ringrazio i colleghi Antonio Cosentino e Andrea Chiarato per aver collaborato a questo ritorno, gli uffici, gli organizzatori e i collaboratori, la polizia locale, la protezione civile e i media partner radiofonici Radio Luna, Radio Immagine, Radio Latina per il lavoro fatto che ha permesso di mettere in piedi due giorni di animazione, musica e divertimento e finalmente il ritorno di ben dieci carri allegorici per le nostre strade. Lo scorso anno – conclude – avevamo promesso che avremmo ripristinato la sfilata dei carri di Carnevale e ci siamo impegnati portando a casa il risultato. Nel ricordo indelebile dell’amico Tino Di Marco, che nel 1977 diede il via alla prima sfilata dei carri allegorici di Carnevale, per la felicità di tante generazioni di ragazzi, l’invito a partecipare è rivolto a tutti. Aspettiamo i bambini e le loro famiglie in centro, mascherati, pronti a ballare a ritmo di musica, a lanciare i loro amati coriandoli. L’augurio è quello di trascorrere una giornata di divertimento sano per l’intera cittadinanza”.