Terracina, in giro di notte con i coltelli: denunciati due ventenni

TERRACINA – Ancora una conferma che molti giovani, troppi, escono di casa con coltelli in tasca. Gli ultimi due hanno 19 e 20 anni e si sono imbattuti ieri notte in una pattuglia dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Terracina durante un servizio di controllo del territorio. L’auto su cui viaggiavano, guidata da un terzo ragazzo, è stata sottoposta a controllo, poi all’esito di una perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità degli indagati due coltelli, di cui uno a serramanico e un altro multifunzione, rispettivamente della lunghezza di 18 cm e 17 cm, custoditi nella tasca del giubbotto e nel marsupio indossati dai due. I due sono stati denunciati per porto di armi o oggetti atti ad offendere.