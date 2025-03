Cisterna, al via i lavori di restauro della Fontana Biondi

CISTERNA – Prenderanno il via lunedì 31 marzo i lavori per il restauro conservativo della Fontana Biondi, uno dei monumenti maggiormente rappresentativi di Cisterna. L’opera, realizzata dall’artista Ernesto Biondi tra il 1885 e il 1890, raffigura la dea Feronia mentre sconfigge una figura demoniaca a simboleggiare la vittoria della bonifica sulla palude e quindi sulla malaria.

Per l’intervento di restauro, che si affianca al progetto di riqualificazione dei giardini di Piazza XIX Marzo prossimo alla conclusione, è stata incaricata la TECRES SRL di Cisterna di Latina, azienda specializzata nel consolidamento e restauro, ed avrà un costo complessivo 77.800 euro.

Il progetto è stato affidato all’architetta Elisabetta Ricci che da oltre un decennio collabora con la Fondazione Roffredo Caetani Onlus avendo tra l’altro firmato il progetto e poi diretto i lavori di restauro che hanno interessato parte dei manufatti architettonici e della cinta muraria dell’antica città medioevale di Ninfa.

“Nel dettaglio – si legge in una nota del Comune – si tratta di un intervento finalizzato alla conservazione del monumento, nel rispetto dei materiali e delle fasi storiche che si sono succedute; parallelamente permette la valorizzazione dell’opera del Biondi e dell’intera area attigua, implementandone la conoscenza e la fruizione da parte della collettività cittadina. Uno degli aspetti fondamentali del progetto è la valorizzazione del monumento, nel rispetto della sua immagine iconografica antica, ossia un’immagine di un ninfeo con l’acqua come elemento predominante. Obiettivo progettuale, concluse le singole opere di restauro ed impermeabilizzazione delle superfici e delle componenti in pietra, è riproporre ed implementare il sistema di scarico degli ugelli collocati nella sommità, finalizzati ad ottenere un effetto di “specchio d’acqua” attraverso la caduta dall’alto. Saranno compiute, inoltre, opere di pulitura dell’intera superficie del basamento, dei gradoni, delle vasche, dei catini e dei gruppi scultorei”.