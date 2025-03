Riaperto l’auditorium del Liceo Classico Dante Alighieri: si chiama Odeion. L’inaugurazione

LATINA – “Un momento che abbiamo atteso a lungo che ci rende emozionati e anche molto orgogliosi”. Con queste parole, la dirigente scolastica del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina, Michela Zuccaro, ha inaugurato oggi pomeriggio l’auditorium della scuola, chiuso dal 2019, battezzato con il nome greco Odeion (Ωδείον), lo stesso con cui venivano chiamati nell’Antica Grecia gli edifici dedicati agli esercizi di canto, alle rappresentazioni musicali, ai concorsi di poesia.

Poltroncine di sala e tende ignifughe del palco sono state acquistate con i contributi volontari delle famiglie, mentre la Provincia ha pensato alla messa in sicurezza del tetto dell’edificio annesso al blocco principale sul quale è peraltro in corso di realizzazione un intervento complessivo di efficientamento energetico che riguarda facciata e infissi.

“Un successo di tutta la comunità”, ha sottolineato la dirigente scolastica che già guarda alla Notte dei Licei, il 4 aprile, primo appuntamento ufficiale dopo l’inaugurazione.

Per il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli che ha voluto essere presente, “è un passaggio importante, si restituisce alla comunità di Latina un luogo iconico. Lo restituiamo per il momento solo alla scuola, poi con l’adeguata certificazione anche al resto della città”, ha detto intervenendo al taglio del nastro.

“Investire nell’istruzione significa investire nel futuro, e il nuovo auditorium offre agli studenti del Liceo “Dante Alighieri” uno spazio adeguato alla loro crescita culturale e professionale.”

LA STORIA – L’inaugurazione del nuovo auditorium segna il culmine di una serie di interventi che hanno coinvolto l’intera struttura scolastica. L’istituto ha beneficiato di significativi lavori di adeguamento normativo, manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, grazie ai finanziamenti del PNRR e ai fondi provinciali. Nel 2023 è stato completato l’adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi con un investimento di 522.000 euro, che ha riguardato l’intero edificio, compreso l’aula magna, garantendo così maggiore sicurezza per studenti, docenti e personale scolastico. Inoltre, attualmente è in corso un progetto di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, dal valore di 1.500.000 euro, che prevede interventi come il rifacimento del manto di copertura dell’aula magna e la riqualificazione delle facciate esterne.

L’inaugurazione è stata accompagnata anche da esibizioni artistiche e culturali degli studenti del Liceo che hanno mostrato il loro talento in performance musicali e teatrali, unendo la celebrazione del nuovo spazio a momenti di creatività e bellezza. Le esibizioni hanno riscosso un grande successo tra i presenti, anticipando anche ciò che accadrà nel prossimo evento in programma per il 4 aprile durante la notte dei Licei Classici.

Il sipario si è aperto per accogliere alcune performance degli studenti che hanno arricchito la cerimonia. Presenti docenti, studenti e molti dirigenti scolastici delle altre scuole superiori di Latina. Tra le istituzioni presenti, l’assessore all’Urbanistica del Comune di Latina Annalisa Muzio, i consiglieri provinciali, Bellini e Scalco, il maggiore Paolo Perrone, comandante della Compagnia Carabinieri di Latina, il tenente Fantasia della Guardia di Finanza.