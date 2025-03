Cisterna Volley si ferma a gara 4, contro l’Itas Trentino finisce 1-3

Il Cisterna Volley combatte in quattro set contro Itas Trentino, fermando il proprio percorso ai Playoff Scudetto a gara 4 contro una brillante Trento, guidata dai colpi di uno straordinario Alessandro Michieletto, autore di 16 punti e premiato MVP del match. Per il Cisterna Volley non bastano i colpi di Theo Faure, miglior marcatore della partita con 20 punti. Il percorso del Cisterna Volley proseguirà ai Playoff quinto posto, dove in palio c’è la qualificazione alla Challenge Cup. In un palazzetto gremito da oltre 2600 tifosi, le squadre hanno battagliato per quasi due ore. Presenti nella spettacolare cornice del Palasport di Viale delle Provincie per assistere a Gara 4 contro Itas Trentino anche il Questore di Latina, Dott. Fausto Vinci, il Vicario del Questore di Latina, Dott. Giorgio Seminara, il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dott. Claudio Durigon, il ⁠Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina, Ing. Piergiacomo Cancelliere e il Sindaco di Cisterna di Latina, Dott. Valentino Mantini.

LE DICHIARAZIONI

Theo Faure (Cisterna Volley): “Contro una squadra forte come Itas Trentino abbiamo iniziato bene, esprimendo un buon gioco nel primo set con ritmo facendo un gran lavoro di squadra. Dopo aver approcciato bene il primo parziale ci è mancato qualcosa nel secondo e terzo, dove la partita è stata decisa per pochi punti, ci dispiace soprattutto per il pubblico, che è stato anche oggi incredibile. Alla fine si è giocato tutti sui dettagli, pochi punti che però hanno segnato una grande differenza. Non ci vogliamo fermare, ora abbiamo un nuovo obiettivo e dovremo essere bravi a crescere per iniziare al meglio i prossimi impegni”.