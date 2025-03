Integrazione e socializzazione a Campo Boario, una giornata di giochi e sport

Una giornata di socializzazione per animare il quartiere di Campoboario è stata organizzata da Fare Latina per sabato 29 marzo. Con l’obiettivo di facilitare l’integrazione e la socializzazione dei cittadini in un quartiere della città ritenuto sensibile, è stata organizzata una serie di iniziative ludico ricreative in collaborazione con il dipartimento sport e sociale del movimento fondato da Annalisa Muzio, presso Piazza Berlinguer.

La scelta in un luogo come piazza Berlinguer dove molti ragazzi si danno appuntamento e socializzano assume diversi significati: portare l’interazione in un quartiere da sempre considerato difficile a Latina e accelerare quel processo di interscambio culturale tra ragazzi di diverse origini, a testimonianza di una società sempre più multietnica e multiculturale. Quindi, una giornata dedicata al quartiere, in cui già da ora è stato stilato un fitto calendario di esibizioni di varie attività culturali, sociali e sportive, con la chiara finalità della giornata di creare un’occasione per vivere momenti di condivisione sociale.

Per l’occasione Luca Bagnato, referente Quartieri di Fare Latina ha dichiarato: ”Ringrazio le associazioni culturali e sportive che hanno aderito fin da subito a questa iniziativa unica e che conta ben pochi precedenti nel quartiere. Con questo evento vogliamo riportare una vita sociale attiva in un quartiere che è sempre stato visto come problematico, sottolineando che le relazioni restano un motore straordinario di aggregazione e socializzazione. Questo evento non è chiuso, è aperto verso chiunque voglia partecipare sia come cittadino che come associazione culturale o società sportiva: l’inclusione è fondamentale per la ripartenza di un quartiere e di una città che sente l’esigenza di tornare a vivere”.