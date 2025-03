Latina, un incontro sulla salute mentale nel Quartiere Nicolosi: “Il coraggio di stare bene”

Sabato 29 marzo alle 17:30, il Progetto Enea organizza presso lo Spazio Culturale Nicolosi (Via Filippo Corridoni 78) l’incontro “Il coraggio di stare bene”, un evento dedicato alla salute mentale e alla prevenzione del disagio psicologico.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le associazioni Io sono Enea e Semi di Pace, vedrà la partecipazione delle psicoterapeute Fabiana Lepore e Raffaella Coluzzi, che guideranno il dibattito, con un focus particolare sul disagio giovanile e sull’importanza dell’ascolto come primo passo per il cambiamento. L’evento è aperto a tutti, con la possibilità di intervenire e condividere esperienze personali.

Lo Spazio Culturale Nicolosi, punto di riferimento per la rigenerazione urbana e sociale, ospita l’incontro all’interno di una programmazione che unisce arte, cultura e impegno civico. Il Progetto Enea, da sempre attivo nella sensibilizzazione sulla salute mentale, ribadisce l’urgenza di affrontare un tema sempre più attuale: il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani europei tra i 15 e i 19 anni, e l’Italia resta tra i Paesi con la più bassa spesa pubblica per il supporto psicologico.

L’evento vuole essere un momento di riflessione e confronto, per ribadire l’importanza di parlare, ascoltare e agire, coinvolgendo tutta la comunità in un percorso di consapevolezza e sostegno.