Cisterna Volley torna in campo contro Itas Trentino: pronti per gara 4

Il Cisterna Volley torna in campo al Palasport di Viale delle Provincie mercoledì 26 marzo alle ore 20:30 per affrontare l’Itas Trentino in Gara 4 dei quarti di finale Scudetto. L’incontro, trasmesso in diretta su DAZN e VBTV, rappresenta un crocevia fondamentale per la serie: una vittoria di Trento sancirebbe la qualificazione alla semifinale per il collettivo di coach Fabio Soli, mentre un successo di Cisterna rimanderebbe il verdetto a Gara 5. La partita rappresenterà il nono incontro tra le due squadre, il settimo stagionale.

LE STATISTICHE – Gara 3 ha messo in luce l’elevata efficienza offensiva di Trento, che ha chiuso il match con un positivo 55,7% di efficacia in attacco. Cisterna, tuttavia, ha ritrovato un Aleksandar Nedeljkovic in crescita: il centrale serbo domenica ha raggiunto per la prima volta la doppia cifra in un match dei Playoff Scudetto, realizzando 12 punti. Per quanto riguarda il fondamentale del servizio, il miglior realizzatore di Cisterna in questa fase dei playoff è stato lo schiacciatore Efe Bayram, autore di 3 ace, seguito da Daniele Mazzone, Aleksandar Nedeljkovic e Jordi Ramon, tutti con 2 servizi vincenti. Un’altra nota positiva per la squadra pontina è stato l’esordio nei playoff Scudetto dello schiacciatore giapponese Yuga Tarumi. Lo schiacciatore giapponese ha dato un contributo determinante per allungare la sfida al quarto set, mettendo a segno 7 punti e garantendo solidità in attacco.

LE DICHIARAZIONI

Yuga Tarumi (Cisterna Volley): “In gara 3 avrei voluto contribuire maggiormente, dove in difesa sicuramente si poteva fare qualcosa in più. L’Itas Trentino ha trovato un buon ritmo al servizio, mettendoci in difficoltà con le loro battute e questo ha inevitabilmente influito anche sugli altri aspetti del gioco per trovare la nostra continuità. Noi proveremo a dare il massimo in gara 4: per prolungare la serie sarà necessario spingere tanto al servizio e provare ad essere attenti e incisivi a muro. Sarà importante rispondere presente in ricezione contro le loro battute”.

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino): “Sarà una gara infuocata e difficilissima come era accaduto per gara 2. Le due squadre si daranno ancora battaglia; posso immaginare che la sfida andrà avanti solo in questa maniera, con le due squadre che lotteranno colpo su colpo in ogni situazione”.