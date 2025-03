Successo per la gara di Pontinia nel ricordo di Fabrizio Di Somma.

PONTINIA – Termina con successo il Trofeo U.C. Paliano Cicli Gabrielli, 2° tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes 2025 che si è tenuta domenica 23 marzo a Pontinia in località Mazzocchio. In prima partenza a conquistare il podio è stato Matteo Fiorentini della asd Ifi Bike, mentre in secondo avvio ha trionfato Paolo Casconi della asd Veloteam Latina. Questa giornata è stata particolarmente significativa, poiché il Giro dell’Agro Pontino ha voluto rendere omaggio a Fabrizio di Somma, un grande atleta scomparso dopo una lunga malattia, ricordando il suo contributo e la sua passione per il ciclismo. La manifestazione ha unito i partecipanti e gli appassionati in suo onore. “Domenica molto particolare per il movimento di tutto il ciclismo – spiega la Commissione Ciclistica Opes – purtroppo è venuto a mancare uno di noi, Fabrizio Di Somma della asd Veloteam Latina, dopo aver duramente lottato con una lunga ed inesorabile malattia. Persona unica, splendida, solare e innamorato della vita e del ciclismo, una perdita enorme per noi. All’inizio siamo stati molto combattuti sul disputare o meno la gara, ma alla fine è stato deciso di farla comunque essendo sicuri che Fabrizio ne sarebbe stato contento. Vanno i complimenti alla società organizzatrice la Asd U.C. Paliano che è stata impeccabile in tutto il preparativo per far sì che tutti si divertissero. La prossima gara sarà disputata sabato 29 Marzo alle 15 di pomeriggio e saremo di scena in quel di Sermoneta in un circuito situato nella vicina Doganella di Ninfa”.

1^ partenza

La prima partenza caratterizzata da una fuga composta da quattro uomini: Davide Bragazzi della asd Veloteam Latina, Giovanni Rinicella della asd Bike Racing Gioppy, Luca Madaluni della asd Terracina Cycling e Matteo Fiorentini della asd Ifi Bike, che hanno percorso ben 8 dei 10 giri previsti prima di essere ripresi dal gruppo, si arrivava all’arrivo così a ranghi compatti per una volata che vedeva proprio i due fuggitivi Fiorentini e Rinicella arrivare primo e secondo.

Classifica categoria rossi: primo Matteo Fiorentini della asd Ifi Bike, secondo Giovanni Rinicella della asd Bike Racing Gioppy e terzo Matteo Bazzoffi della asd Ifi Bike. Classifica categoria gialli: primo Fabio Guratti della asd Veloteam Latina, secondo Carlo Alberto Casciaro della asd Etrusca Terenzi e terzo Francesco Rosa della asd Emme Due Erre.

2^ partenza

La seconda partenza è stato un susseguirsi di scatti e contro scatti, molti volevano evadere dal gruppo per tentare delle fughe e giocarsi così la vittoria, ma nonostante i tantissimi tentativi il gruppo giungeva a ranghi compatti con i velocisti a giocarsi la vittoria che va a Paolo Casconi della asd Veloteam Latina.

Classifica categoria verdi: primo Alexandro Pistolesi della asd Etrusca Terenzi, secondo Luca Pannozzo della asd Terracina Cycling e terzo Stefano Faraone della asd Anzio Bike.

Classifica categoria blu: Paolo Casconi della asd Veloteam Latina, secondo Riccardo Mariani della U.C. Paliano e terzo Fernando Di Magno della asd Drago On Bike.

Classifica categoria neri: primo Marco Rosi della asd Emme Due Erre, secondo Massimo Gasparini del Team Morichini Campion e terzo Giuseppe Conte del Team Morichini Campion.