Compagnia dei Lepini, prossimo appuntamento con l’autore Claudio Volpe

Dopo il successo del primo incontro con la scrittrice Anilda Ibrahimi a Priverno, prosegue la rassegna di eventi dedicati alla letteratura, con un ricco calendario di appuntamenti che coinvolgeranno diverse biblioteche comunali del territorio. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di libri, che potranno dialogare direttamente con gli autori e approfondire le tematiche delle loro opere. Gli incontri in programma prenderanno il via il 22 marzo, alle ore 17:00, presso la Biblioteca di Norma, il gruppo di lettura “Legami di Parole” ospiterà Claudio Volpe, che presenterà il suo libro Il rosa è solo un colore.

Il 29 marzo, alle ore 11:00, presso la Biblioteca di Maenza, il gruppo di lettura “Viaggi Letterari” accoglierà Gianni Solla, autore de Il ladro di quaderni. Lo stesso giorno, il 29 marzo, alle ore 16:00, presso la Biblioteca di Segni, il gruppo di lettura “Naviganti di Letture” ospiterà nuovamente Gianni Solla, che presenterà il suo libro. Il 5 aprile, alle ore 11:00, presso la Biblioteca di Bassiano, il gruppo di lettura “Festina Lente” avrà il piacere di incontrare Anilda Ibrahimi, che presenterà la sua opera Volevo essere Madame Bovary. Nel pomeriggio dello stesso giorno, il 5 aprile, alle ore 16:00, presso la Biblioteca di Roccagorga, il gruppo di lettura “Pagina dopo pagina” accoglierà Anilda Ibrahimi, per discutere ancora di Volevo essere Madame Bovary. Infine, il 16 aprile, alle ore 16:00, presso il Museo Archeologico di Sezze, il gruppo di lettura “Tra fiori di ciliegio” ospiterà Gianni Solla, che presenterà nuovamente Il ladro di quaderni.

Tutti i libri presentati durante gli incontri sono editi da Einaudi, una garanzia di qualità letteraria e narrativa: “Questa rassegna – ha spiegato Quirino Briganti, presidente della Compagnia dei Lepini – rappresenta un’importante occasione di confronto e di arricchimento culturale per i partecipanti, grazie alla possibilità di interagire direttamente con gli autori e scoprire i retroscena delle loro opere”.