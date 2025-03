Giulianello, al via la Corax Race Lake Edition, tappa inedita del Grande Slam

Domenica 23 marzo a Giulianello andrà in scena un’importante novità per il calendario del Grande Slam Uisp “Natalino Nocera”. Alle 10 scatterà infatti la prima edizione della “Corax Race Lake Edition”, organizzata dall’Asd Corax in collaborazione con l’ASBUC Giulianello e con il patrocinio dei Comuni di Cori e Artena. La Corax, guidata dal presidente Filippo Caucci Molara e dal segretario Emanuele Salati, è una realtà nata recentemente ma già protagonista su svariati fronti: ha già organizzato un’importante manifestazione sulla montagna di Cori, sta allenando e formando un gruppo di bambini e si è specializzata in varie discipline come Ocr, trail, gare endurance e Spartan Race. La “Corax Race Lake Edition” è una corsa sulla distanza di circa 8 chilometri, con un dislivello di 150 metri.

Lo start scatterà all’ interno del Casale del dominio collettivo dell’ A.S.B.U.C., in Contrada la Torre, nel territorio di Artena. Gli atleti attraverseranno un suggestivo percorso attorno al Lago di Giulianello: il fondo sarà interamente sterrato e in alcuni tratti bisognerà prestare la massima attenzione alle radici affioranti e al terreno irregolare, ostacoli tipici per un trail in piena regola. Si è anche pensato a una passeggiata lungo gli stessi sentieri, da proporre anche agli stessi atleti una volta terminata la gara: tutte le informazioni sul luogo saranno fornite dalle guide dell’ASBUC, associazione che gestisce l’area del lago curando la flora e la fauna e occupandosi anche delle produzioni derivanti dai terreni della zona.

Sono previsti premi per i primi cinque e le prime cinque della classifica generale assoluta, ma anche per i primi tre e le prime tre di ogni categoria Alle società con un minimo di 15 partecipanti sarà riservata una tariffa d’iscrizione ridotta. L’organizzazione consegnerà inoltre dei riconoscimenti ai primi 150 iscritti. Gli stessi organizzatori provvederanno a segnalare e mettere in sicurezza l’intero tracciato, predisponendo un servizio sanitario fisso e uno mobile e posizionando indicazioni per i parcheggi disponibili. Dopo la gara, inoltre, sarà a disposizione un punto ristoro con la possibilità di degustare e acquistare prodotti locali.