La pianista Sofia Marocco al Circolo Cittadino di Latina

LATINA – Si esibirà, con l’Orchestra da Camera di Latina la pianista di fama internazionale Sofia Marocco, al Circolo Cittadino “Sante Palumbo” in piazza del popolo a Latina, Sabato 22 marzo alle ore 19:00. Il concerto, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini”, vede il patrocinio della Provincia e del Comune di Latina. La serata prevede la dolce sinfonia di KV 74 e il concerto per pianoforte e orchestra n. 11 in Fa maggiore K 413 di Mozart. Al pianoforte la pontina Sofia Marocco pianista e clavicembalista diplomata, formata da maestri illustri è specializzata nel repertorio preclassico, classico e romantico, si è esibita come solista a Brașov (1994) e in duo pianistico a Mulhouse (1998). Dedita anche alla musica da camera e contemporanea, ha ottenuto riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, tra cui il primo premio al concorso “La Palma d’Oro”. È stata docente al Conservatorio di Palermo e insegna Pianoforte all’Istituto “G. Verga” di Pontinia. L’Orchestra da camera di Latina, rappresenta una parte dell’Orchestra Sinfonica di Latina, un progetto che è stato fortemente voluto dal Direttore Artistico Prof.ssa Stefania Cimino e dall’imprenditrice Giovanna Flori che ha messo insieme e coordinato tutte le risorse possibili sul nostro territorio. A dirigere la compagine orchestrale il Maestro Claudio Inchul Shin, pianista e Direttore d’Orchestra nato a Pohang in Corea del Sud, diplomatosi in pianoforte sotto la guida di Mo Chulhee Yoon presso l’ Università di Kookmin in Corea. Ha proseguito gli studi in Italia come pianista collaboratore con Mº Fulvio Bottega e Mauro Paris, di composizione con Mº Antonio D’Antò, Alberto Meoli e Paolo Rotili. Successivamente si è diplomato in Direzione d’Orchestra al Conservatorio di Latina ‘O. Respighi’ sotto la guida di Mº Benedetto Montebello. Ha diretto numerose opere, in Corea, in Inghilterra e nella Repubblica Ceca. “Appuntamento al Circolo, Armonie Mozartiane” è un concerto evento per la nostra città, per esserci info e prenotazioni 3272918739.