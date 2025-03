Concorso Internazionale di Fotografia, workshop di Franco Fontana a Latina

Franco Fontana, uno dei più importanti fotografi contemporanei per il contributo innovativo conferito alla fotografia creativa del Novecento, torna a Latina quale ospite del Concorso Internazionale di Fotografia promosso da Latina Mater Ets, Fondazione Roma e Comune di Latina.

Già ospite nel 2024 con la prima nazionale della mostra “Invisibile”, tratta dall’omonimo volume editoriale del quale ha esposto un estratto, Franco Fontana parteciperà alla terza edizione del Concorso con una nuova veste del workshop “Fotografia creativa”, che offrirà ai partecipanti un’importante opportunità per esplorare il tema del paesaggio urbano, perfezionando la propria pratica fotografica e misurandosi con l’esperienza dell’artista.

Il workshop di Fontana, tra gli appuntamenti di punta degli eventi collaterali del Concorso, sarà l’occasione, per fotografi professionisti e chiunque ami la fotografia, di testimoniare la propria sensibilità fatta di invenzione, emozione, pensiero, fantasia, versatilità, un pensiero avventuroso che fa a pezzi le regole, perché la fotografia creativa non deve riprodurre il visibile ma rendere visibile il suo “invisibile”, leitmotiv che caratterizza la decennale ricerca dell’artista che ha fatto del paesaggio uno dei suoi temi privilegiati, concentrandosi in modo particolare sulla sua dimensione ideale. Attraverso una serie di esercitazioni mirate ad approfondire i diversi aspetti che concorrono alla creazione dell’immagine fotografica – la percezione del colore, il controllo delle geometrie, il peso degli elementi nella struttura compositiva – ciascun partecipante sarà chiamato ad esplorare il rapporto tra fotografia e realtà per trovare la propria particolare strada.

L’appuntamento è per venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 maggio presso il Museo civico Duilio Cambellotti di Latina. I posti sono solo 12. Per avere informazioni e per prenotarsi: info@concorsointernazionalefotografia.it

Per chi desidera partecipare al Concorso, è possibile candidare le proprie fotografie fino al prossimo 3 aprile. La Giuria avrà il compito di selezionare la fotografia vincitrice assoluta a cui sarà assegnato un premio di 10.000 euro. Saranno anche conferite tre Menzioni speciali per Miglior luce, Miglior composizione e Miglior significato, ognuna delle quali riceverà un premio di 2.500 euro. Inoltre, il pubblico avrà l’opportunità di esprimere il proprio voto: l’autore dell’opera più votata sul canale Facebook @cinfotolatina riceverà la Menzione speciale Premio del pubblico.

Per consultare il Regolamento: https://www.concorsointernazionalefotografia.it/the-competition-2025/regolamento-rules-2025/