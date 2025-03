“In morte di Matteotti”, lo spettacolo alla Casa del Combattente di Latina

Domenica 23 marzo alle 18,30 il secondo appuntamento alla Casa del Combattente di Latina del ciclo su temi della Storia d’Italia: Pier Giulio Cantarano interpreta il suo monologo “In morte di Matteotti” che ripercorre le drammatiche vicende del 1924 che culminarono nel rapimento e nell’omicidio dell’Onorevole Giacomo Matteotti, Deputato socialista del Regno d’Italia.

Il 30 maggio 1924 alla Camera l’On. Matteotti contestò in blocco la validità delle elezioni svolte il 6 aprile, denunciando l’invadenza di “una milizia armata” che sosteneva “un determinato Governo con la forza, anche se ad esso il consenso mancasse”. Nel pomeriggio del successivo 10 giugno 1924, Matteotti usciva dalla sua abitazione di Roma in Via Pisanelli 40, a pochi passi dal Lungotevere Arnaldo da Brescia: venne

aggredito, rapito e ucciso da una squadra fascista. Il corpo martoriato fu casualmente ritrovato poco più di due mesi dopo l’omicidio, il 16 agosto 1924 nella Macchia della Quartarella presso Riano Flaminio.

L’evento è organizzato e promosso dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia Gruppo di Latina ed ha ricevuto il Patrocinio morale del Comune di Latina, della Città di Fratta Polesine, dove Giacomo Matteotti nacque il 22 maggio 1885, del “Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della morte di Giacomo Matteotti”, del “Comitato Provinciale Polesano Celebrazioni Matteotti 1924-2024”, della “Casa Museo Giacomo Matteotti” e della Compagnia dei Lepini.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 340 2709029.