Ferrari che Pilota! Umberto Zapelloni ha fatto tappa con il suo libro a Latina

LATINA- La storia di Enzo Ferrari raccontata nel libro di Umberto Zapelloni “Ferrari che Pilota! arriva anche a Latina. Ieri l’incontro con l’autore nella concessionaria del gruppo Eco liri in Via Vespucci. Prima di fondare la Ferrari e diventare un mito alla fine degli anni Quaranta, Enzo Ferrari era stato un pilota. Quello in fin dei conti era uno dei suoi sogni da bambino, come ha confessato nelle sue memorie. In questo libro la straordinaria penna di Umberto Zapelloni, già Vicedirettore della Gazzetta dello Sport, inviato de Il Giornale ai Gp di Formula 1 per 16 anni e responsabile della redazione Sport e Motori del Corriere della Sera ripercorre la storia del Ferrari pilota, quello che rischiava la vita in prima persona duellando con Ascari, Campari e Nuvolari che poi è diventato uno dei suoi assi.

L’autore di Ferrari che Pilota! Umberto Zapelloni

Il libro è stato presentato, alla presenza della stampa e di numerosi appassionati per la Ferrari, nella sede di Latina dell’Alfa Romeo. Christian Papa Amministratore delegato L’ amministratore del Gruppo Eco Liri Spa ci racconta la grande collaborazione con la Casa Editrice Lad Dfg che ha permesso di portare a Latina un personaggio di spicco come Zapelloni

Giovanni Di Giorgi, Direttore Editoriale Lab Dfg

Il momento della consegna a Christian Papa della copertina originale del libro