Cisterna, fuga al posto di blocco: scoperte targhe e parti di veicoli rubati

Una fuga a un posto di controllo ha portato alla scoperta di targhe rubate e parti di veicoli di provenienza illecita, con tre persone denunciate per ricettazione. L’episodio risale a dicembre 2024, quando un’auto ha forzato un posto di blocco della Polizia Locale di Cisterna, fuggendo e causando un incidente stradale. Gli agenti sono riusciti a identificare i due occupanti del veicolo, un uomo e una donna di nazionalità romena. La successiva perquisizione dell’auto ha portato al ritrovamento di due targhe rubate il 14 novembre a Cisterna, poi restituite al legittimo proprietario. Le indagini hanno permesso di risalire a un terzo individuo, responsabile della consegna delle targhe al conducente dell’auto in fuga e coinvolto in un’attività illecita di compravendita di veicoli. Presumendo che il gruppo detenesse altre parti di automobili di provenienza sospetta, la Polizia Locale ha ottenuto un decreto di perquisizione. Durante i controlli, nelle abitazioni degli indagati sono stati trovati paraurti, centraline elettriche e motori, ora sotto sequestro in attesa di verifiche. Al termine dell’operazione, il conducente dell’auto e il fornitore delle targhe sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Inoltre, durante la perquisizione è stata trovata una piccola quantità di hashish, portando alla segnalazione di un soggetto alla Prefettura di Latina come assuntore di sostanze stupefacenti.