Alto impatto a Latina: controlli, denunce e sequestri

LATINA – Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio a Latina nell’ambito dell’operazione “Alto impatto” . Le attività interforze, condotte da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, con il supporto della Polizia Locale di Latina, si in centro città che in periferia centinaia le persone e i veicoli controllati: denunciato un 24 enne che girava con un tirapugni , un 28 enne sorpreso durante un posto di controllo alla circolazione stradale con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Sequestrati 60 kg di carne per problemi nell’abbattimento della temperatura degli alimenti prima del congelamento. Ritirate 3 patenti di guida.

I controlli ad “Alto impatto” svolti da tutte le forze di polizia sotto l’egida della Prefettura di Latina, proseguiranno anche nel corso delle prossime settimane anche in considerazione dell’approssimarsi delle festività Pasquali.