Gino Cecchettin a Latina per l’evento di arte, musica e testimonianze “Celebrando la donna”

LATINA – Gino Cecchettin sarà a Latina per l’iniziativa “Celebrando la Donna” promossa da Sonia Nasso per Assipromos, con il Coordinamento CAMP e il Conservatorio “O. Respighi” . E’ la prima volta nel capoluogo pontino per il papà di Giulia Cecchettin, l’uomo che dopo la morte di sua figlia per mano dell’ex fidanzato Filippo Turetta, è divenuto attivo promotore e testimonial di molte iniziative di educazione e sensibilizzazione per il contrasto alla violenza di genere che porta avanti con la sua Fondazione intitolata alla figlia, ma anche partecipando a eventi e iniziative di altre associazioni. Come quella in programma il 26 marzo alle 16 nell’Auditorium del Conservatorio in Via Ezio a Latina, che sarà legata dal filo rosso della musica, motivo per cui è stata invitata e ha dato la sua adesione anche Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo, che ha deciso di trasformare il dolore in un messaggio di speranza attraverso la musica e l’arte con l’Associazione “Giogio Vive”.

“Arte, testimonianze e memoria per riflettere sulla forza delle donne e sull’urgenza di fermare ogni forma di violenza”, dicono gli organizzatori. Dopo i Saluti istituzionali delle autorità interverranno Gino Cecchettin, Gabriella Marano, psicologa e criminologa, che da anni aiuta donne e famiglie a riconoscere e combattere le dinamiche della violenza, Daniela Di Maggio, la Garante per L’infaznia e l’adolescenza del Lazio Monica Sansoni e l’avvocato Nicodemo Gentile Presidente di Penelope Italia, al fianco di chi cerca verità e giustizia.