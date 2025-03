Giulio Zeppieri si qualifica per il main draw del BNP Paribas Open

LATINA – Giulio Zeppieri supera il secondo turno e si qualifica per il main draw del BNP Paribas Open. Diventano così nove gli italiani in tabellone nel primo Masters 1000 della stagione, in programma all’Indian Wells Tennis Garden. Il tennista 23enne di Latina è numero 394 della classifica Atp in discesa di 34 posizioni a causa dell’infortunio che lo ha tenuto fermo alcuni mesi nel 2024. Ha battuto 7-6, 6-2 il 37enne kazako Mikhail Kukushkin, numero 166 e giocherà così il suo quarto Masters 1000. Zeppieri sfiderà giovedì 6 marzo l’australiano Adam Walton numero 96.