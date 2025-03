Benacquista Assicurazioni Latina Basket impegnata nel derby contro Cassino

LATINA – Il campionato di Serie B Nazionale è arrivato alla trentaduesima giornata della regular season e per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket coincide con il derby da disputare al PalaBorrelli di Scauri sfidando la BPC Virtus Cassino. I nerazzurri scenderanno in campo sabato 8 marzo alle ore 20:45.

In settimana è arrivata l’ufficialità dell’esclusione di Chieti dal campionato, che modifica in parte la classifica del Girone B e che, di fatto, esclude la retrocessione diretta della formazione che al termine delle 38 giornate della regular season si troverà in fondo alla graduatoria. In quest’ottica, per le squadre che, come Latina (12 punti) e Cassino (18 punti) si trovano nella parte bassa del tabellone diventa ancora più importante conquistare il maggior numero di punti possibile per provare a conquistare la permanenza immediata nella categoria o al miglior piazzamento possibile nell’eventuale griglia play-out.

La partita dell’andata è stata vinta dalla Benacquista (75-69) al termine di un match dominato nella prima parte, ma riaperto dalla BPC e deciso nelle battute finali da una buona prestazione dei nerazzurri.