Pallamano, Ramona Manojlovic dell’Adattiva Pontinia convocata in Nazionale

PONTINIA – Ramona Manojlovic dell’Adattiva Pontinia è stata convocata dalla Nazionale italiana di pallamano femminile e andrà a Bilbao, in Spagna. In quella sede, dal 6 al 9 marzo, le azzurre si ritroveranno per il training camp di avvicinamento alle partite del 9 e del 13 aprile valide per i play-off di qualificazione ai Campionati Mondiali 2025.

«Per l’Adattiva Pontinia è un grande prestigio poter fornire giocatrici alle squadre Nazionali, questo è anche il segno che il lavoro che stiamo facendo è apprezzato – chiarisce il Direttore Tecnico dell’Adattiva Pontinia Giovanni Nasta – Oltre a Ramona Manojlovic, che sta svolgendo un grande lavoro ed è una bellissima conferma in maglia Azzurra, abbiamo anche Antonella Piantini, portiere della nazionale cilena, mentre in precedenza anche Podda e Stefanelli hanno vestito la maglia della Nazionale italiana».

L’Adattiva Pontinia arriva da ben 12 vittorie consecutive in campionato ed è il miglior attacco della serie A1 con con 602 gol per una media di 33,4 reti a partita, di questi ben 115 portano la firma di Eleonora Colloredo, 22 anni, al vertice della classifica delle migliori bomber del campionato soprattutto senza tirare i rigori.