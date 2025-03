Grassi e Sapienza insieme per il Contest di matematica applicata che si terrà a Latina il 6 e 7 marzo

LATINA – Tanti studenti parteciperanno al contest di matematica applicata, seconda edizione, realizzato dal Liceo Scientifico Grassi di Latina in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma per il 6 e 7 marzo 2025 fino a mezzanotte, nell’ambito del progetto YRiA – Young Researchers in Action.

I partecipanti si confronteranno alla ricerca di soluzioni sui problemi di matematica applicata, alla ricerca delle migliori soluzioni, suddivisi in squadre saranno miste e composte da 3-5 ragazzi delle scuole superiori. A formulare i quesiti saranno gli istituti del CNR che collaborano al progetto, IAC, IFN, INM e ISMAR o i tutor docenti universitari, mentre la cena, ai cervelloni impegnati, sarà offerta dalla scuola.

“Il progetto – spiegano il dirigente scolastico Vincenzo Lifranchi e il coordinatore delle attività Gualtiero Grassucci – vuole promuovere e diffondere la cultura scientifica in studenti e docenti, affrontando i percorsi che portano ad una scoperta scientifica e rendendoli poi accessibili e replicabili a futuri gruppi di lavoro. In particolare, il workshop conclusivo, 6 e 7 marzo 2025, vuole allargare il pubblico di beneficiari a studenti e docenti che non hanno preso attivamente parte al progetto ma ai quali si vuole dare la possibilità di entrare in contatto con il mondo della ricerca tramite una serie di seminari di esperti, le presentazioni dei progetti svolti dove relatori saranno gli stessi ragazzi, e un contest di matematica applicata aperto a studenti e studentesse. Il progetto YRIA ha quindi l’ambizioso e innovativo proposito di fare da ponte tra il mondo della ricerca e gli studenti e i docenti dei licei scientifici, contribuendo significativamente a diffondere la cultura scientifica”, hanno detto, spiegando come funzionerà la due giorni.

Tra i tutor per Sapienza Eleonora Grassucci che ha fatto “allenare” i ragazzi su un problema di intelligenza artificiale per collegare video, testo e immagini: “I ragazzi hanno trovato soluzioni molto innovative, che risolvono alcuni problemi degli attuali modelli”.

IL PROGRAMMA

Giovedì 6 marzo 14.00 – 17.00

– Un’esperienza da ricercatore, la matematica applicata nella scuola secondaria Superiore. Incontro con il dott. Fabio Chiarello (Istituto di fotonica e nanotecnologie di Roma CNR-INFN), dott. Alessandro Moriconi (Istituto di ingegneria navale di Roma CNR-INM), dott.ssa Eleonora Grassucci (Dipartimento di Ingegneria, Elettronica e Telecomunicazioni, Università Sapienza di Roma)

– Un laboratorio di matematica applicata con ChatGPT. Prof. Gualtiero Grassucci, liceo scientifico G.B. Grassi di Latina

Dalle 18.00 alle 24.00 MathByNight25, Un contest di matematica applicata per studenti e studentesse delle scuole superiori.

Tutti potranno poi partecipare dalle 20.30 – 21.30 allo spettacolo di intrattenimento comico e musicale con la Marlon Banda.

Venerdì 7 marzo

● 14.00 – 16.00 Coding gym con il dott. Gianluca Calzati

● 16.00 – 17.30 L’esperienza dell’indagine scientifica. I laboratori del 2024-2025

● 18.00 – 20.00 Quattro passi in centro – un laboratorio di matematica per non matematici