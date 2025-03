TERRACINA – Il Comune di Terracina aderisce alla DMO Dai Monti Lepini al Mare. L’associazione, riconosciuta dalla Regione Lazio, dal 2023 opera per valorizzare le risorse storiche, culturali e ambientali del macro territorio che dai Monti Lepini e dai Monti Ausoni si estende fino al litorale e alle isole Ponziane, abbracciando tutto l’Agro Pontino, nell’ambito di un modello di sviluppo turistico a sostegno delle comunità locali.

L’annuncio del sindaco Francesco Giannetti nel corso di un evento che si è tenuto a palazzo comunale: “Abbiamo sempre creduto che il lavoro in sinergia porti i risultati migliori, e per questo siamo ben lieti di aderire alla DMO Dai Monti Lepini al Mare. La ricchezza di Terracina è il suo territorio variegato che spazia dal mare alle nostre splendide colline, passando per i nostri monumenti, straordinari e unici, come il Teatro Romano, il Tempio di Giove, e la via Appia patrimonio mondiale Unesco. Un immenso patrimonio di cultura, di storia, di arte e di tradizioni che abbiamo il dovere di custodire e valorizzare, e il piacere di condividere”, ha detto il primo cittadino.

Ha poi preso la parola l’Assessore Alessandra Feudi: “Ho fortemente voluto questa adesione perché la ritengo una grande opportunità non soltanto per Terracina ma per l’intero territorio. Abbiamo già avuto modo di partecipare con entusiasmo ad alcune iniziative realizzate dalla DMO Dai Monti Lepini al mare che hanno ottenuto larghi consensi e grande partecipazione. Siamo pronti ora a dare il nostro contributo, certi che questa sarà un’ottima occasione per i cittadini così come per tutti gli operatori”.

“Terracina rappresenta la punta di diamante dello straordinario territorio che va dai Monti Lepini al Mare. La sua adesione alla DMO è stata quindi accolta da tutti noi soci come un’ottima notizia, a cui abbiamo lavorato tanto, considerata la grande rilevanza del patrimonio storico-archeologico e ambientale di questa città nella nostra provincia”, ha dichiarato Lecizio Parlagreco, Presidente e Destination Manager della DMO, durante l’intervento con cui ha illustrato il progetto. “La nostra funzione come DMO è intraprendere un percorso con il Comune di Terracina e gli operatori locali, affinché la tutela e la fruizione di questi beni possa migliorare ed essere valorizzata nel tempo, costituendo una risorsa strategica cruciale per lo sviluppo turistico, culturale ed ambientale del territorio in una visione di medio-lungo periodo” ha concluso Lecizio Parlagreco, prima della proiezione di un video con cui è stata presentata la piattaforma online MyBestLazio.it, l’interfaccia digitale dalla DMO, realizzata in collaborazione con l’agenzia di comunicazione digitale DPlace. Non solo un sito web, ma uno strumento innovativo che ha lo scopo di veicolare in modo utile, intuitivo ed efficace tutte le proposte, le iniziative e le informazioni dei soci della DMO ai singoli utenti interessati, alimentando una narrazione trasversale, capace di incuriosire e di catturare l’attenzione di chi naviga sul web in cerca di stimoli.