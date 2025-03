Il Latina pronto a scendere in campo contro Sorrento. Si gioca alle 15 a Potenza

LATINA – Il Latina Calcio affronta oggi il Sorrento. Al Viviani di Potenza sabato 22 marzo alle 15 i nerazzurri devono misurarsi con i campani che li precedono in classifica con quattro punti di vantaggio. Sul fronte della formazione, non ci sarà il portiere titolare Zacchi chiamato in Under 21, al suo posto il giovane Basti. Indisponibili Fabio Cortinovis, Luan Capanni, Antonello Vona, Anass Serbouti, Luca Crescenzi, Lorenzo Di Livio, Ferdinando Mastroianni, Milos Bocic (Squalifica).

“Il Sorrento è una squadra forte, dovremo essere bravi a sfruttare le loro debolezze, ma giochiamo ad armi pari”, ha detto Boscaglia durante la conferenza stampa, sottolineando che è cresciuta la fiducia dopo la vittoria contro la Juve Next Generation.