Basket, Benacquista Latina riceve Umana Chiusi

LATINA – Riprende il cammino della Benacquista Assicurazioni Latina Basket dopo la sosta per la Finale di Coppa Italia vinta dalla Gema Montecatini. I nerazzurri tornano in campo domenica 23 marzo per la 33° giornata del campionato di Serie B Nazionale quando al Palasport di Cisterna (ore 18) riceveranno l’Umana San Giobbe Chiusi.

I pontini, reduci dal successo nello scontro diretto con Cassino, hanno attualmente 14 punti in classifica seguiti soltanto da Rieti a quota 8. Ogni partita è fondamentale per il team latinense per provare a guadagnare punti con l’intento di raggiungere il miglior piazzamento possibile al termine delle 38 gare della fase di qualificazione. “Allo stato attuale, non è impossibile, ma certamente difficile pensare di poter conquistare la permanenza diretta nella categoria, ma la squadra è determinata a non lasciare nulla di intentato, a combattere fino all’ultimo minuto di ogni sfida”, si legge in una nota della società sportiva.

Sul fronte ospite, Chiusi è un avversario temibile e che ha dimostrato di avere grandi qualità. Occupa attualmente la nona posizione in classifica a quota 32 punti, è una formazione che non si lascia mai intimidire, abituata a lottare sempre fino all’ultimo possesso. Seppur reduce da 3 sconfitte, l’Umana rimane una squadra difficile da affrontare e che può contare su giocatori di grande esperienza, oltre che su giovani di ottimo livello.

All’andata aveva vinto la Benacquista Latina 98-106.