Al cinema Corso la proiezione di “Luce” con i registi Silia Luzi e Luca Bellino

LATINA – Sarà proiettato domani, martedì 1 aprile, al Cinema Corso di Latina ( ore 20,30) “Luce” (2024) di Silvia Luzi e Luca Bellino che saranno presenti in sala. Il film sarà preceduto dalla presentazione al pubblico dei due autori, mentre dopo la visione, si entrerà nell’anima del lavoro, attraverso le domande che organizzatori e spettatori rivolgeranno ai registi.

L’iniziativa, aperta a tutta la città, è degli studenti e delle studentesse del liceo classico Dante Alighieri, nell’ambito del progetto PCTO “Strategie dell’occhio”. I biglietti sono già in prevendita al Cinema Corso.

“Il film che proponiamo – spiega Mattia Recanatesi – si allinea al tema centrale trattato durante gli incontri del nostro progetto: il Neorealismo e il cinema del reale. Ci siamo avvicinati a questo genere cinematografico, del quale sapevamo poco, in maniera curiosa e tentando di avere un approccio da studiosi e studiose. Si è trattato di un vero e proprio viaggio indietro nel tempo, fino al secondo dopoguerra e, nel tentativo di contestualizzare opere di registi come Rossellini o De Sica, ci siamo interrogati su quali fossero le istanze dietro i film girati e le reazioni del pubblico che in sala li guardava per la prima volta. “

“Luce”, seconda opera cinematografica dopo “Il Cratere” per i due documentaristi Silvia Luzi e Luca Bellino dopo la presentazione all’ultima Festa del Cinema di Roma ha conseguito numerosi riconoscimenti, anche a livello internazionale ed è candidato al David di Donatello per le categorie miglior film, regia, sceneggiatura originale, attrice protagonista, attore non protagonista, fotografia e montaggio. Ne è protagonista l’attrice Marianna Fontana.

“La visione di martedì sarà la parte finale del percorso “Strategie dell’occhio, un’opportunità unica nel contesto scolastico – spiega Ilaria Masi – La visione in anteprima del lungometraggio, funzionale alla preparazione dell’evento, ci ha permesso di cogliere gli aspetti tecnici e di approcciarci al film in maniera estetica. Luce è sicuramente un’opera autoriale, in quanto Luzi e Bellino ne seguono la genesi e il percorso produttivo in ogni sua fase; la regia ritrae la protagonista che oltrepassa più volte la linea di confine tra l’effettivo/tangibile e il desiderio. La ragazza, dopo un primo momento di esitazione, si abbandona completamente a ciò che vorrebbe fosse reale, ritrovandosi in una dimensione di fragilità e facendosi portavoce di un dolore profondo e universale.

“La proiezione è aperta alla città e invitiamo alla partecipazione anche le altre scuole e chiunque vorrà esserci – conclude dice Ginevra Avvisati – Cimentarci nell’esperienza promozionale e organizzativa dell’evento è stato qualcosa di totalmente nuovo per noi studenti e studentesse: ci ha permesso di confrontarci con le nostre diverse abilità, lavorare in gruppo e collaborare per offrire uno spunto di riflessione e un punto di vista sulla contemporaneità alla comunità cittadina. Speriamo che ci sia partecipazione, sarà una bella serata”