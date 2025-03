Latina Comune Plastic Free 2025: la cerimonia di premiazione a Napoli

LATINA – Si è tenuta oggi, 8 marzo 2025, al Teatro Mediterraneo di Napoli, la cerimonia di premiazione dei “Comuni Plastic Free 2025”, evento patrocinato dal Parlamento europeo, dal Senato, dalla Camera dei deputati e dal Ministero dell’Ambiente.

Nel corso dell’evento, promosso da Plastic Free Onlus, sono state premiate 122 amministrazioni locali che si sono distinte per il contrasto all’inquinamento da plastica e la gestione sostenibile dei rifiuti urbani. Hanno partecipato alla cerimonia il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il presidente della Commissione Ambiente del Parlamento europeo Antonio Decaro e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. A ritirare il premio conferito al Comune di Latina è stato l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio, insieme alla referente Plastic Free Virginia Fiorini e a Elisabetta Alfarano del servizio Ambiente del Comune di Latina.

“Sono immensamente orgogliosa – afferma il Sindaco Matilde Celentano – di vedere il nostro Comune insignito del riconoscimento di ‘Comune Plastic Free 2025’. Questo premio rappresenta il frutto di un impegno collettivo che, a partire dalle amministrazioni locali fino ai cittadini, ha visto un continuo impegno nella lotta contro l’inquinamento da plastica. Il percorso intrapreso, partito da un’importante protocollo d’intesa con Plastic Free Onlus sottoscritta nel 2023, è solo l’inizio di un cambiamento che coinvolgerà sempre più attivamente la nostra comunità. Grazie a tutti coloro che, con passione e determinazione, continuano a lavorare per un futuro più sostenibile”.

“Latina – continua l’assessore Franco Addonizio – è stata, per la prima volta, inserita nell’elenco dei Comuni Plastic Free. Il premio ricevuto premia l’impegno nella lotta contro l’inquinamento da plastica, nella promozione di comportamenti responsabili e nella gestione virtuosa dei rifiuti urbani. La convenzione con Plastic Free Onlus, infatti, ci ha permesso di ottenere risultati sorprendenti in termini di sensibilizzazione grazie alle numerose iniziative organizzate in collaborazione per ripulire le spiagge o luoghi strategici dalla plastica e da altri rifiuti. Queste manifestazioni, che hanno raggiunto anche numeri record con oltre una tonnellata di rifiuti raccolti per ogni volta, ci hanno soprattutto permesso di far comprendere alle nuove generazioni l’importanza di prendersi cura del proprio territorio”.

“Al Comune di Latina sono state conferite due tartarughe su tre, come riconoscimento dell’impegno con cui sta portando avanti la collaborazione con Plastic Free Onlus. Oltre a patrocinare gli eventi di raccolta dei volontari – aggiunge Virginia Fiorini, referente di Plastic Free – il Comune conferma il suo impegno nell’educazione delle nuove generazioni attraverso iniziative e progetti che coinvolgono gli istituti scolastici, ma anche nella tutela dell’ambiente attraverso l’emissione di ordinanze specifiche per contrastare il rilascio di palloncini e lanterne e l’abbandono di mozziconi di sigaretta e prodotti da fumo. Per il 2026 l’obiettivo è quello di migliorare ancora i risultati già ottenuti, auspicando nel coinvolgimento sempre maggiore della cittadinanza nelle attività Plastic Free”.