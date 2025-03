PRIVERNO – In stato di alterazione psicofisica dovuto all’ abuso di sostanze alcoliche, ha danneggiato con calci e pugni la vetrata adiacente la porta d’ ingresso del comando di polizia locale di Priverno e una panchina in ghisa che si trova negli uffici. I carabinieri giunti sul posto hanno arrestato un 47enne accusato di danneggiamento di edificio pubblico. Questa mattina in Tribunale a Latina al termine del rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà l’uomo.