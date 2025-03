Latina, in Via Aprilia una discarica con vista Parco San Marco

LATINA – Per raccogliere l’immondizia in via Aprilia, a lato di Parco San Marco, ci vuole un camion con il braccio meccanico. Succede perché la raccolta differenziata nel quartiere Latina Ovest (non raggiunto dal porta a porta) si effettua con deposito sul marciapiede la domenica sera e ritiro il lunedì mattina dalle 6 in poi. Si usano sacchi azzurri per la raccolta multimateriale di plastica, vetro e alluminio e gialli per la carta. Peccato però, che tanti ne approfittino per mettere sul marciapiede qualunque cosa: non materiali differenziati in buste diverse, ma il vecchio “tuttoinsieme”. Fanno finta di non sapere, o colpevolmente non sanno questi cittadini, che i costi di discarica pesano tantissimo sulla bolletta e che dunque questi comportamenti oltre ad essere incivili, tornano indietro, con i costi più salati della Tari che ha già raggiunto cifre molto elevate.

All’Amministrazione che gestisce il servizio tramite Abc, spetta invece il compito di scoraggiare questi comportamenti, per educare i cittadini al senso civico che non in tutti si sviluppa allo stesso modo. Troppo scarse le azioni messe in campo. In questo specifico quartiere, per frenare il fenomeno, è stata di recente messa una fototrappola in Via Verdi, a poca distanza da Via Aprilia con la conseguenza che quest’ultima è ora ufficialmente discarica con vista parco.