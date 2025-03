Momenti di apprensione si stanno vivendo in questi istanti per un incendio scoppiato all’interno della palestra ASD wayfit club in via dei Marrucini a Latina. Una densa colonna di fumo nero si sta innalzando allarmando i residenti della zona. Sul posto già all’opera una squadra di vigili del fuoco, intervenuta anche un’ambulanza del 118. Seguono aggiornamenti