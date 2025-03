Abbandono rifiuti, Abc installa una fototrappola a infrarossi in Via Verdi

LATINA – In questi giorni, in Via Verdi, nel centro di Latina, a pochi passi dall’ospedale, in uno dei luoghi-discarica più critici del territorio non servito dal porta a porta, è stata installata una nuova fototrappola fissa, che si aggiunge a quelle già operative in alcuni dei punti più critici del territorio comunale. Se il monitoraggio con le guardie ambientali ha infatti ridimensionato il fenomeno, il problema non è risolto.

Questi dispositivi di ultima generazione – spiegano in una nota dall’azienda – dotati di sensori di movimento e telecamere a raggi infrarossi, assicurano una sorveglianza costante, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il loro utilizzo, sotto il coordinamento della Polizia Locale, è finalizzato a contrastare i comportamenti incivili, con particolare attenzione alle aree più soggette a episodi di degrado. Parallelamente, proseguono i controlli da parte degli Ispettori Ambientali e l’utilizzo delle fototrappole mobili, strumenti essenziali per individuare e contrastare le violazioni in tempo reale.

“ABC e il Comune di Latina rafforzano il loro impegno nella lotta contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio cittadino e invitano i cittadini a collaborare attivamente per mantenere la città pulita – si legge in una nota – segnalando eventuali situazioni di degrado e utilizzando correttamente i servizi di raccolta”.

Sono sempre operativi i Centri di Raccolta di Via Bassianese, Via Massaro e Chiesuola, oltre alle Isole Ecologiche Itineranti, il cui calendario è disponibile sul sito www.abclatina.it.