Aprilia, il maxi carico di cocaina imbevuto di olio mentolato per ingannare i cani antidroga

LATINA – Tre milioni di euro, tanto è stimato il carico di cocaina sequestrato nel pomeriggio di mercoledì ad Aprilia. Una volta tagliata però, riversata a fiumi sulle piazze di spaccio, il suo valore si sarebbe quadruplicato, fino a 10 milioni. Una cifra enorme per gli oltre 100 chili di polvere bianca, suddivisa in 90 panetti custoditi in tre borsoni neri trovati nel portabagagli di un’auto guidata da un cittadino albanese che è stato arrestato. Per mascherarne l’odore ad un eventuale controllo dei cani antidroga, lo stupefacente era stato imbevuto di una sostanza oleosa mentolata, simile agli unguenti all’eucaliptolo che si usano in farmacia. Sui panetti inoltre, erano presenti due diversi contrassegni ancora da interpretare.

Il blitz è scattato intorno alle 17 di mercoledì pomeriggio nella zona di Aprilia 2, lungo una diramazione della Pontina dove è entrata azione la squadra Mobile della Questura di Latina che ha fermato la vettura presa a noleggio a Ciampino da un 41enne incensurato appena arrivato dall’Albania. L’uomo, secondo quanto emerso dai primi riscontri eseguiti dagli investigatori della questura di Latina, era stato altre volte in Italia, ma senza mai destare l’attenzione delle forze dell’ordine.

Le indagini proseguono ora per capire la provenienza del carico che doveva servire proprio il mercato locale, almeno in parte. Ma è chiaro, e gli investigatori se ne sono detti convinti, che un quantitativo così ingente non possa che essere movimentato da grandi organizzazioni criminali, il che conferma uno scenario pesantissimo per Aprilia, una specie di terra di nessuno, tra Roma e Latina e quindi di conquista.

Soddisfazione è stata espressa dal questore di Latina Fausto Vinci: “Speriamo che questa operazione sia solo il primo di altri traguardi in quella sono del territorio molto complessa”.

L’operazione è stata illustrata dal commissario capo della squadra mobile di Latina Roberto Dalla Costa

L’inchiesta è ora coordinata dalla dottoressa Luigia Spinelli che sta guidando la Procura della Repubblica di Latina, dopo la lunga esperienza presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma.