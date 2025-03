Latina, polemiche sul Daspo urbano per i senzatetto: il dibattito si accende in commissione

La proposta di introdurre un Daspo urbano per i senza fissa dimora ha innescato un acceso confronto all’interno della commissione pianificazione del Comune di Latina. Il provvedimento, inserito nelle modifiche al regolamento di polizia urbana, prevede l’allontanamento dei senzatetto da alcune aree sensibili della città, una misura che la maggioranza di centrodestra sostiene come necessaria per garantire decoro e sicurezza urbana. Tuttavia, l’iniziativa ha sollevato forti critiche da parte dell’opposizione e ha persino generato perplessità in alcuni esponenti della stessa maggioranza.

A schierarsi fermamente contro il provvedimento è la capogruppo del Movimento 5 Stelle, Maria Grazia Ciolfi, che ha definito la misura «repressiva» e priva di soluzioni concrete per il problema della marginalità sociale. «Non si risolve il problema spostandolo altrove», ha dichiarato Ciolfi, accusando l’amministrazione di criminalizzare la povertà invece di affrontare le cause che portano le persone a vivere in strada. La consigliera ha inoltre sottolineato come il provvedimento accosti i senzatetto a spacciatori e delinquenti, adottando un approccio securitario che, a suo avviso, ignora completamente la necessità di politiche di inclusione e assistenza sociale.

Nonostante il sostegno della maggioranza, il dibattito all’interno della commissione ha rivelato alcune crepe nello schieramento di governo. Alcuni consiglieri di centrodestra avrebbero espresso dubbi sulla reale efficacia del provvedimento, contribuendo a determinare il rinvio della votazione. Il testo, dunque, sarà oggetto di un ulteriore esame nelle prossime sedute, mentre il tema continua a dividere la politica locale e l’opinione pubblica.

La questione del Daspo urbano si inserisce in un contesto più ampio di gestione della sicurezza e del disagio sociale, che richiede un equilibrio tra ordine pubblico e tutela dei diritti fondamentali. Il rischio, secondo i critici della misura, è quello di adottare soluzioni emergenziali e punitive, senza un piano strutturato per garantire accoglienza, reinserimento sociale e percorsi di autonomia per chi si trova in condizioni di estrema vulnerabilità. In attesa della prossima discussione in commissione, resta alta l’attenzione sulla proposta e sulle sue possibili conseguenze, in una città che da tempo si confronta con le sfide poste dalla marginalità urbana.