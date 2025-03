Latina’s Got Talent 2025, scelti i trenta finalisti  

LATINA – Dopo due intense giornate di audizioni, sono stati selezionati i trenta finalisti che saliranno sul palco del Teatro D’Annunzio venerdì 4 aprile alle ore 20:30 per la finale della terza edizione di Latina’s Got Talent – Premio Città di Latina. L’evento, organizzato da Viviamo D’Arte, si conferma una delle competizioni più attese per i giovani talenti della città e non solo. (foto d’archivio dal sito viviamodarte.it )

Quest’anno il montepremi cresce grazie all’impegno dell’associazione e dei suoi rappresentanti, il presidente Domenico Capozio e il vice presidente Luca Protani. Oltre all’assegno da 700 euro per il vincitore assoluto, quest’anno sarà assegnato anche il premio speciale “Fine settimana a Gaeta”, offerto dalla struttura Il Viaggiatore, che garantirà un soggiorno di tre notti per quattro persone.

Inoltre, i direttori artistici Anna Lungo e Luca Ceccherelli hanno introdotto un ulteriore riconoscimento: un premio speciale da 100 euro per la performance più originale.

Saranno anche assegnate borse di studio fino a 500 euro, grazie alla collaborazione di Nuda Voce, Planet Art APS, Marco Lo Russo Music Center APS e Diamond Production.

I dettagli sulla serata finale saranno illustrati durante la conferenza stampa che si terrà venerdì 28 marzo 2025, alle ore 17:30 al MUG in Via Oberdan