Libera chiama Latina: “Tutti insieme contro le mafie”. Il corteo da piazzale Prampolini a Piazza del Popolo

LATINA – Si terrà venerdì 21 marzo anche a Latina la “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, XXX edizione dell’evento voluto da Libera. La sezione di Latina dell’associazione di promozione sociale presieduta da don Luigi Ciotti, ha deciso di chiamare la città per un rinnovato impegno in un momento in cui la cronaca racconta ogni giorno la presenza ingombrante delle associazioni criminali di stampo mafioso sul territorio provinciale.

“Venerdì 21 marzo, a Latina, tornerà a riempirsi la piazza della legalità. La partecipazione sarà plurale ed eterogenea. Il corteo verrà guidato dalle bambine e i bambini di scuola elementare, ma vedrà anche la presenza di studentesse e studenti di alcuni istituti liceali, diverse associazioni, sindacati e cittadinanza. Libera ritiene che il contrasto alle mafie non possa essere solamente una tra le emergenze e che debba essere posta al centro dell’agenda politica e del dibattito pubblico – dicono gli organizzatori – Il 21 marzo, inoltre, è il primo giorno di primavera. Questo porta con sé un messaggio di speranza, di rinascita, di riscatto. La partecipazione è richiesta alla cittadinanza tutta”.

Il corteo e la manifestazione, organizzata dal presidio di Libera di Latina “Lia Pipitone”, avrà inizio alle ore 8:30 a Piazzale Prampolini e vedrà il suo punto di arrivo a Piazza della Libertà, dove saranno letti i nomi di tutte le vittime innocenti delle mafie.

Ne abbiamo parlato con Anna Lisa Di Prospero, responsabile del nuovo Presidio di Libera di Latina