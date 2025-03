“L’Europa di Ventotene è la nostra Europa”: incontro del Mfe a Latina

LATINA – Il Movimento Federalista Europeo del Lazio, insieme al MFE Latina, promuove per mercoledì 26 marzo a Latina un’iniziativa pubblica di riflessione, lettura e mobilitazione per il rilancio del progetto politico del Manifesto di Ventotene, per un’Europa libera e unita.

“La guerra, il ritorno delle autocrazie, l’instabilità globale e la fragilità delle attuali istituzioni europee richiedono una scelta coraggiosa: l’Unione Europea deve diventare una vera Unione Federale. Questo il messaggio di mobilitazione e speranza che vogliamo continuare a lanciare richiamando il progetto incompiuto di Ventotene che mantiene ancora oggi la sua attualità – dice Mario Leone, segretario del centro regionale del Lazio del MFE e direttore dell’Istituto di Studi Altiero Spinelli, che invita i cittadini a informarsi e a conoscere più da vicino il documento di Spinelli, Rossi e Colorni – L’iniziativa sarà un’occasione per rinnovare l’impegno della società civile per l’Europa di Ventotene: un’Europa dei cittadini, capace di superare i limiti dell’Unione attuale e di farsi portatrice di pace, democrazia, giustizia sociale, diritti e libertà. Una voce che, in un contesto multipolare, promuova il multilateralismo nel mondo”.

All’iniziativa aderiscono l’ANPI Latina, Articolo 21, CGIL, CISL e UIL Latina, Europa Verde Latina, GD Latina, Latina 2032, Latina Bene Comune, Libera, il PD di Latina, sia a livello provinciale che locale, Possibile Latina, Rete degli Studenti Medi Latina e Sinistra Italiana Latina.