Notte di terrore in una villa di Latina: banda armata rapina un professionista

LATINA – Notte di paura in una traversa di via Isonzo dove un gruppo di uomini armati e incappucciati ha fatto irruzione in una villa. Il proprietario dell’abitazione, un professionista di 45 anni, è stato aggredito e costretto a consegnare denaro e gioielli custoditi in cassaforte. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni, almeno cinque uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione nella villa in piena notte, qualificandosi falsamente come agenti della Polizia di Stato. Dopo aver forzato l’ingresso, hanno raggiunto la camera da letto dove il proprietario stava dormendo e, sotto la minaccia delle armi, lo hanno costretto a rivelare la combinazione della cassaforte. In casa era presente anche la sorella dell’uomo, immobilizzata dai malviventi mentre il colpo veniva portato a termine. I rapinatori hanno sottratto una somma ingente di denaro, gioielli e un orologio di valore, per poi legare le vittime e fuggire. Prima di allontanarsi, la banda ha fatto irruzione anche in una seconda abitazione adiacente, in quel momento vuota, svaligiandola completamente. Ogni traccia della loro presenza è stata cancellata con particolare attenzione: il sistema di videosorveglianza della villa è stato manomesso, rendendo più difficile il lavoro degli inquirenti. Solo dopo la fuga dei malviventi, il 45enne è riuscito a dare l’allarme ai carabinieri, che sono giunti rapidamente sul posto per un sopralluogo. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili attraverso le testimonianze delle vittime e analizzando ogni possibile traccia lasciata dai rapinatori. Al momento, le indagini sono in corso per risalire all’identità dei responsabili e chiarire se si tratti di un gruppo criminale specializzato in colpi simili.