Traffico in tilt a Latina: incidenti e perdita di carburante bloccano l’Appia

Mattinata di forti disagi alla circolazione a Latina, con rallentamenti e code su più tratti stradali. Un primo episodio si è verificato tra Latina Scalo e Tor Tre Ponti, dove un mezzo pesante ha perso carburante sulla carreggiata, rendendo l’asfalto estremamente scivoloso. Poco dopo, nello stesso tratto, si è verificato un incidente con feriti lievi, presumibilmente a causa dell’olio sulla strada. Sul posto è intervenuta la Polizia per mettere in sicurezza l’area e procedere alla bonifica, ma nel frattempo il traffico ha subito pesanti ripercussioni. L’Appia risulta attualmente bloccata con lunghe code, mentre anche via Epitaffio e le vie limitrofe registrano forti rallentamenti. Disagi anche in via Chiesuola, nei pressi del ristorante “Al Fogolar”, dove si sono verificati almeno due incidenti. Anche in questo caso è intervenuta la Polizia Locale per gestire la viabilità e prestare soccorso ai coinvolti.