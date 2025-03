Parco del Circeo, al via il taglio degli alberi della foresta demaniale per mettere in sicurezza la SS Pontina

SABAUDIA – La foresta demaniale del Parco del Circeo si restringe di alcuni metri. E’ in corso lungo la SS 148 Pontina a Sabaudia l’abbattimento di tutte le piante ad alto fusto considerate potenzialmente pericolose per la viabilità, non solo arbusti e alberi che hanno colonizzato spontaneamente il fossato oltre la rete metallica che delimita l’area, ma l’operazione “pulizia” sta interessando in questi giorni anche alcuni metri della porzione interna. E’ bene precisare due cose: è tutto regolare e l’intervento, drastico alla vista, dovrebbe al contrario rivelarsi benefico per uno degli ambienti caratterizzanti del Parco Nazionale del Circeo e Riserva della Biosfera.

Il progetto ha come obiettivo la messa in sicurezza delle strade limitrofe alla foresta, porterà all’abbattimento di tutte le piante di pino domestico presenti nell’area oltre che di piante di altre specie (ci sono lecci, cerri, frassini, farnie e sughere), che si presentano pericolanti. Presentato del Reparto Biodiversità dei Carabinieri Forestali, che ha la gestione della foresta e la manutenzione delle piante, è finalizzato in particolare alla “ rimozione delle piante a rischio schianto, pericolose per la viabilità, lungo la SS Pontina e l’eliminazione delle piante schiantate ostruenti le cunette”. Lo aveva stabilito alcuni mesi fa, una ordinanza urgente della commissaria straordinaria dell’ente Parco Nazionale del Circeo, Emanuela Zappone dopo la decisione presa in coordinamento con tutti gli enti preposti (Prefettura di Latina, Regione Lazio Direzione Ambiente, Provincia di Latina, Comune di Sabaudia, Comando Provinciale carabinieri di Latina, Polizia Stradale di Latina, Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano) e a seguito di tavoli istituzionali convocati in più occasioni e una volta acquisite tutte le autorizzazioni che non sono poche.

Le piante oggetto di intervento sono state tutte segnate con colore rosso e inserite nel progetto, così come previsto dalla normativa vigente e la ditta che sta eseguendo i lavori, vincitrice del bando di gara, dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni del progetto, sotto la sorveglianza dei carabinieri Forestali, addetti al controllo.

Una volta eliminati i pini domestici, che sono stati importati e hanno via via compromesso l’equilibrio della foresta, le specie autoctone dovrebbero tornare libere di svilupparsi e riprendere il loro spazio. Ma nel frattempo il colpo d’occhio è forte. La primavera certamente aiuterà, con il fogliame nuovo, a dare un’idea di maggiore salute di questo bene prezioso.

La messa in sicurezza interessa non solo la SS Pontina, ma anche le Migliare e la sp Litoranea che corrono lungo gli altri tre lati della foresta demaniale.