Prevenzione e informazione sanitaria, accordo tra Ordine dei Farmacisti e Croce Rossa Latina

LATINA – Ordine dei Farmacisti di Latina e sezione locale della Croce Rossa Italiana hanno stretto una collaborazione che ha l’obiettivo di intensificare le iniziative di prevenzione e informazione sanitaria sul territorio provinciale di Latina. L’accordo è stato siglato dal presidente dell’Ordine dei Farmacisti, Roberto Pennacchio, dalla presidente di FederFarma Latina, Maria Giovanna Giannantonio, con il Presidente del Comitato della Croce Rossa di Latina, Lorenzo Munari, e la Delegata Salute del Comitato di Latina, Antonella Paderni.

“L’incontro – spiegano in una nota – è avvenuto in un clima di grande sinergia e condivisione di obiettivi, e ha posto le basi per una serie di progettualità congiunte che mirano a sensibilizzare la popolazione su tematiche di primaria importanza, dalla prevenzione delle malattie cardiovascolari alla corretta gestione dei farmaci, fino alle emergenze sanitarie”.

Un progetto che si è già tradotto in una prima azione concreta: “La donazione economica alla Croce Rossa Italiana di Latina, che consentirà l’acquisto di un nuovo defibrillatore. L’apparecchiatura, di ultima generazione, sarà utilizzata durante gli interventi di soccorso, aumentando le possibilità di salvare vite umane nei momenti critici – raccontano i firmatari – . Oltre al sostegno alle emergenze, la collaborazione prevederà un programma strutturato di iniziative rivolte ai cittadini, che includeranno giornate di screening, incontri formativi sulla gestione delle patologie croniche e corsi di primo soccorso aperti a tutta la comunità”.

Soddisfatto il Presidente della CRI di Latina : “Questa partnership dimostra come istituzioni e associazioni possano lavorare insieme per il bene comune, offrendo strumenti e conoscenze fondamentali per la salute pubblica”. Una collaborazione che, come sottolineato dalla Delegata Salute Antonella Paderni, “non si limiterà alla sola donazione del defibrillatore, ma getterà le basi per una rete di supporto e formazione capillare su tutto il territorio”.

Nei prossimi mesi, prenderanno il via campagne di sensibilizzazione che punteranno a diffondere le buone pratiche in tema di salute e primo soccorso, affinché sempre più persone siano preparate a gestire situazioni di emergenza.