Premiato il documentario “Eea di plastica – l’offesa al mare di Circe”

LATINA – Il documentario “EEA si PLASTICA – l’offesa al mare di Circe”, la cui anteprima nazionale si è svolta a Latina il 24 maggio 2024, già riconosciuto quale miglior documentario fuori concorso all’Aqua Film Festival di Roma, è stato premiato quale miglior documentario (running up) al Kaia International Film Festival di Instanbul. Il documentario si occupa dell’inquinamento da plastiche e microplastiche nei mari del mondo ed in particolare nel mar di EEA (Circe) e nei litorali pontini. Analizza le cause e le problematiche connesse con lo sversamento di microplastiche nella catena alimentare marina, i danni per la salute umana ed i costumi che potrebbero essere un viatico alla problematica.

Il regista Biagio Alberto Scalia, filmaker e fotografo di Latina, si occupa da molti annki ormai di problematiche ambientali e dell’insegnamento della fotografia naturalistica.