San Felice Circeo, furto in farmacia: bottino da oltre 3 mila euro

I carabinieri indagano per un furto in una farmacia di San Felice Circeo. Ieri mattina i militari sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione al 112 e hanno eseguito un sopralluogo, alla ricerca di elementi utili a ricostruire l’accaduto. In particolare, è emerso che ignoti, dopo aver disattivato i fari dell’illuminazione pubblica della zona, hanno forzato la porta d’ingresso e si sono introdotti all’interno dell’attività dove, dopo aver disattivato l’allarme fumogeno e l’alimentazione elettrica, hanno asportato le due casse automatiche, al cui interno vi era la somma contante di oltre 3.000 euro. Sono tuttora in corso le indagini da parte dell’Arma, anche attraverso la visione delle immagini del sistema di sorveglianza, al fine di identificare gli autori del furto.