Scomparsa da quattro mesi, ritrovato il cadavere di Concetta Di Nucci

È stato ritrovato ieri, dopo quattro mesi dalla scomparsa, il cadavere di Concetta Di Nucci. La novantenne dispersa da novembre in una zona collinare di Monte San Biagio, è stata ritrovata morta da un gruppo di cacciatori che hanno allertato i Carabinieri della Stazione locale. Questi ultimi sono intervenuti nella località impervia e boschiva denominata “Il Calvo”, avviando i primi accertamenti. Secondo quanto emerso il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, corrisponde a proprio a quello dell’anziana donna scomparsa nei mesi scorsi. La salma, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le operazioni di recupero, che proseguiranno oggi, a causa delle difficoltà connesse alla conformazione del territorio interessato e della mancanza della necessaria illuminazione, sarà trasportata presso l’obitorio per il successivo esame

autoptico e gli accertamenti di natura biologica per accertare l’identificazione.