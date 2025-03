San Felice Circeo, ispezione in un’azienda agricola, sequestrato un trattore non conforme

SAN FELICE CIRCEO – Un macchinario utilizzato per il montaggio delle serre è stato sequestrato questa mattina in un’azienda agricola di San Felice Circeo dove vengono coltivate angurie e ortaggi. E’ accaduto al termine di un’ispezione compiuta dai carabinieri della Stazione di San Felice Circeo, dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Terracina e dell’U.O.C. Spresal di Latina, nell’ambito di servizi per il contrasto al caporalato.

Il titolare dell’azienda è stato denunciato per l’uso di attrezzature da lavoro non conformi alle specifiche disposizioni legislative, e quindi potenzialmente pericolose, e per l’assenza di persona preposta all’attività di vigilanza. Sono state anche elevate ammende per 3.778,14 euro.

I Carabinieri hanno posto sotto sequestro il mezzo non conforme, affidandolo in custodia al titolare dell’azienda.

Regolare invece la manodopera trovata dai militari al loro arrivo: all’interno dell’azienda i carabinieri hanno sono stati identificati 7 lavoratori, di cui 3 comunitari e 4 di nazionalità indiana, risultati in regola con il permesso di soggiorno e le preventive comunicazioni di assunzione.