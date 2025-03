Che ci faccio qui? Alessandro D’Avenia incontra gli studenti di Latina e spiega il senso della vita

LATINA – Questa mattina al Teatro Comunale G. D’Annunzio di Latina il terzo di sette incontri incontri proposti dalla Provincia di Latina e dall’Associazione Culturale Tuttilibri nell’ambito del progetto del progetto Chi Sono Io? rivolto agli adolescenti, ha avuto come protagonista Alessandro D’Avenia, scrittore, insegnante e sceneggiatore, autore di celebri romanzi come Bianca come il latte, Rossa come il sangue e Resisti, cuore – L’Odissea e l’arte di essere mortali.

Tra esperienza personale e richiami alla mitologia e ai grandi classici, D’Avenia ha condiviso con gli studenti del Manzoni la sua visione riflettendo sul senso della vita e della morte, ricordando che imperfezione è incompiutezza non sbaglio, sottolineando il valore della sofferenza nel viaggio di ciascuno verso la propria Itaca, per capire qual è il proprio posto nel mondo e dare così senso all’esistenza stessa. Un’ora per rispondere rispondere alla domanda “Che ci faccio qui?”. Poi il confronto con i ragazzi condotto da Riccardo Campino.

L’incontro è stato aperto dal Presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli che ha voluto sottolineare l’importanza di momenti di confronto con i giovani, sottolineando come eventi come questo possano ispirare nuove prospettive e stimolare la curiosità intellettuale.

I saluti istituzionali sono stati portati dall’Assessora Annalisa Muzio, in rappresentanza della Sindaca di Latina. È intervenuta anche la Dirigente scolastica del Liceo Manzoni di Latina Paola Di Veroli, che ha sottolineato il ruolo fondamentale della scuola come spazio di crescita e dialogo tra le nuove generazioni.

I prossimi appuntamenti del progetto “Che ci faccio qui?” proseguirà con altri ospiti illustri:

Simona Atzori, ballerina e scrittrice, si esibirà a Fondi il 31 marzo.

Niccolò Ammaniti, scrittore e sceneggiatore, sarà a Gaeta il 28 aprile.

Daniel Lumera, esperto di meditazione e benessere, parlerà a Terracina il 12 maggio.

Simone Cristicchi, cantautore e autore teatrale, concluderà il progetto con un grande evento finale a Minturno il 29 maggio.

Tutti gli incontri sono trasmessi in diretta sul canale YouTube “Checifaccioqui?” dove già sono disponibili online i precedenti incontri con Terzani e Ruffini.