San Rocco, grande partecipazione alla festa del patrono

CISTERNA DI LATINA – Grande partecipazione domenica pomeriggio ai festeggiamenti in onore di San Rocco in occasione del 300° anniversario della sua proclamazione quale patrono della città di Cisterna. Dopo la celebrazione della Santa Messa, concelebrata da Don Patrizio, Don Paride, Don Peppino, Don Carmine di Lanciano e presieduta dal vescovo Monsignor Mariano Crociata, presenti il sindaco Mantini e vari rappresentanti della giunta comunale, i rappresentanti delle forze dell’ordine locale, il responsabile delle confraternite della Diocesi di Latina Alberto Lantieri, si è svolta una breve processione cittadina, con le autorità religiose, civili, militari e la Banda musicale “Città di Cisterna” al seguito del grande stendardo e della statua del patrono fino a giungere al “monte”, Piazza Amedeo di Savoia, dove la famiglia Olivieri ha allestito il tradizionale “capanno” con all’interno l’immagine e la reliquia del Santo ed è stata benedetta la città. Erano presenti anche le confraternite dei comuni di Amaseno, Norma, Cori, Rocca Massima, Velletri, Sezze, Priverno, Sonnino, l’arciconfraternita di Lanciano e i portatori di Pastena. I festeggiamenti in onore del patrono si concluderanno quest’oggi con la celebrazione della Messa alle ore 18 e la riposizione della statua di San Rocco nella Chiesa di Santa Maria Assunta in cielo.