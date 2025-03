Obesity Day, il 15 marzo ad Aprilia una giornata di sensibilizzazione e attività di screening

L’Ospedale Città di Aprilia, in collaborazione con i professionisti dell’Ospedale Regina Apostolorum, ha dedicato una giornata di sensibilizzazione al problema dell’obesità.

L’evento che si terrà il 15 marzo è realizzato in collaborazione con Ospedale Regina Apostolorum, FIMMG, Associazione SIPOD APS e Cittadinanzattiva e sarà aperto a tutta la cittadinanza. Il programma prevede alla mattina, dalle 9 alle 12, una tavola rotonda (programma in allegato) su nutrizione e obesità. Interverranno: Rinaldo Guglielmi (Endocrinologo), Ginevra Passaro (Biologa Nutrizionista), Valentina Pavino (Psicologa), Claudio Tubili (Diabetologo), Enrico Papini (Direttore Scientifico Ospedale Città di Aprilia), Alessandro Tempesta (Presidente SIPOD APS), Gilberto Coppa (Cittadinanzattiva-Tribunale per i Diritti del Malato), Guido Fabbri (Presidente SIICP Lazio e Rappresentante FIMMG). Chiuderà i lavori Marco Chianelli, Endocrinologo e curatore delle Linee Guida Ufficiale per la gestione dell’obesità.

Nel pomeriggio, dalle ore 13 alle ore 18, è prevista un’attività di screening rivolta a tutta la popolazione dai 18 ai 60 anni. In dettaglio saranno effettuati: valutazione clinico nutrizionale (rilievo parametri, misurazione peso e circonferenza, glicemia e pressione arteriosa), somministrazione questionari (abitudini alimentari e atteggiamento psicologico verso il cibo), screening ecografico di steatosi epatica, valutazione clinica finale.

Inoltre nel mese di maggio una grande novità caratterizzerà l’Ospedale Città di Aprilia: la nascita dell’Ambulatorio dell’Obesità. “Nasce in Ospedale con il Centro di Obesità – afferma Gabriele Coppa, Direttore Generale della struttura – un nuovo ambulatorio multidisciplinare che potrà, grazie a suoi professionisti, dare una risposta concreta alla tematica. I cittadini in sovrappeso potranno essere presi in carico ed avviati ad un percorso di prevenzione, assistenza e cura, grazie al contributo di Endocrinologi, Nutrizionisti, Cardiologi, Pneumologi e Psicologi. Grazie alla Medicina del territorio sarà possibile avviare un percorso di prevenzione per una fetta di popolazione al momento senza punti di riferimento. Colmiamo, con questa proposta una lacuna territoriale decisamente importante”.

I dati di sovrappeso e obesità a Latina

Nella ASL LT gli obesi sono il 13% rispetto al 10% del livello regionale e nazionale. Nella ASL di Latina, nel periodo 2021-22, secondo i dati Passi, il 29% degli adulti di 18-69 anni risulta in sovrappeso e il 13% risulta obeso, complessivamente quindi 4 persone su 10 risultano essere in eccesso ponderale. I costi dell’obesità nella provincia di latina ammontano a 149.566.040 euro.

Aprilia

Ben 4 persone su 10, ad Aprilia, sono sovrappeso e o obese: Popolazione Aprilia 74.572 abitanti (01/01/2024 – Istat), Persone in sovrappeso o Obese oltre 28.000 (circa 22.000 in sovrappeso 6.000 Obesi).

Le linee guida dell’Istituto Superiore della Sanità

Come detto l’obesità rappresenta un grave problema, di importanza crescente, per la Sanità Italiana. Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, si sono resi disponibili presidi farmacologici e approcci chirurgici di grande efficacia, in grado di fornire efficaci modalità di intervento. Per questo motivo, l’Istituto Superiore di Sanità ha ritenuto necessario mettere a punto delle Linee Guida ufficiali per la gestione dell’obesità nel nostro paese. Le linee guida italiane sviluppate da AME (Associazione Medici Endocrinologi) hanno avuto come coordinatore Marco Chianelli dell’ospedale Regina Apostolorum e hanno contato sulla collaborazione dei principali esperti italiani del settore. Il documento è indirizzato alla gestione dei pazienti con obesità complicata da comorbidità metaboliche resistenti alle modifiche dello stile di vita e forniscono un quadro dettagliato per il trattamento e la gestione di questa condizione complessa.

“L’obiettivo principale – afferma Marco Chianelli – è quello di ridurre il peso corporeo e migliorare le comorbidità metaboliche associate, come il diabete mellito di tipo 2, l’ipertensione e la dislipidemia, l’ipertensione e la malattia metabolica del fegato. Le linee guida confrontano l’efficacia dei diversi farmaci e degli interventi chirurgici disponibili e autorizzati in Italia per la terapia dell’obesità, e raccomandano interventi personalizzati con raccomandazione della terapia farmacologica e/o chirurgica più indicata per ogni tipo di comorbidità.” Le linee guida AME sono uno utile strumento basato sull’evidenza che guida l’endocrinologo clinico nella scelta della gestione terapeutica migliore nel paziente con obesità e costituisce il riferimento ufficiale in questo settore.