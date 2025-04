A Latina torna Solid’Africa, musica per raccogliere fondi per il Burkina Faso

LATINA – Il gruppo Albert e Hour Music per l’Africa, in collaborazione con l’Itis Marconi, presentano “Solid’Africa”, un pomeriggio di solidarietà che si terrà domenica 6 aprile, a Latina, a partire dalle 17:30 e fino alle 21:30 presso il teatro della chiesa di Santa Maria Goretti in viale XVIII dicembre. E’ la quarta edizione dell’iniziativa il cui ricavato sarà devoluto per la realizzazione di pozzi per l’acqua potabile e di macine in favore della popolazione del Burkina Faso, in particolare nella zona di Koupela.

“Finora – spiega Aldo Di Resta, referente del progetto – siamo stati in grado di donare acqua potabile a circa 30000 persone, di cui circa 20000 bambini e a diverse migliaia di capi di bestiame”.

Tante le band e gli artisti che hanno deciso di partecipare all’iniziativa benefica: i Mamas soul Beats, i DrumDance & Sing, Ginevra Avvisati, Sara Alicandro, gli Eucalipso, Maurizio Vizzino, Art Alchemia e Alessia.