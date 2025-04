Latina, Spazio Comel ospita la mostra collettiva degli artisti della Biennale Internazionale di Disegno di Arad

LATINA – Spazio COMEL ospita a partire da oggi sabato 5 aprile la collettiva degli artisti della Biennale Internazionale di disegno della città di Arad, in Romania, prestigiosa manifestazione che si tiene da oltre 50 anni per valorizzare il disegno e le tecniche tradizionali. A ogni edizione una giuria di esperti seleziona le opere più meritevoli provenienti da tutto il mondo. Le opere selezionate per l’edizione 2024, che si è tenuta da ottobre a dicembre scorsi, arrivano ora a Latina.

In esposizione allo Spazio COMEL 25 opere su carta realizzate con varie tecniche: dalle matite al carboncino, dagli acquerelli al mordente, di: Anamaria Șerban, Adrian Sandu, Delia Brândușescu, Maria Furnea, Linda Barkasz, Vasile Sandu, Michael Wieczorek, Iulian Matei, Corina Stoica, Emanuela Hrițcu, Iosif Stroia, Elena Stoinescu, Ioan Kett Groza, Zoltan Steinhubel, Margareta Simo, Liviu Leonte, Kocsis Rudolf, Hajnalka Siska Szabo, Călin Lucaci, Diana Bota, Sofia Klemenco, Ondina Turturică, Maria Odry, Petronela Veliciu, Luca Popa.

La mostra, che gode del patrocinio del Comune di Latina e dell’Unione degli Artisti di Arad, sarà inaugurata sabato 5 aprile e rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 17 alle 20 fino a sabato 19 aprile.